Bon Scott, ex-vocalista do AC/DC, será nome de rua na capital da Austrália

Uma rua de Canberra, capital da Austrália, será batizada com o nome de Bon Scott, cantor da banda AC/DC, que morreu em Londres em 1980, informaram nesta segunda-feira, 4, as autoridades locais.

"Os novos residentes do bairro de Moncrieff viverão em uma rua batizada com o nome do cantor do AC/DC Bon Scott, que tragicamente morreu aos 33 anos", anunciou Mick Gentleman, ministro do Planejamento do Território da Capital Australiana, em comunicado.

Além de Scott, nascido na Escócia em 1946, outras ruas de Moncrieff rendem tributo à música com os nomes dos artistas aborígines Jimmy Little, Harold Blair, Ruby Hunter e o intérprete de didjeridu, um instrumento utilizado pelos indígenas australianos, Alan Dargin.