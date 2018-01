Bon Jovi se une à NBC para divulgar novo trabalho

Em acordo revelado pela NBC Universal na quinta-feira, os veteranos do rock se apresentarão no programa "Today" da NBC em quatro quartas-feiras em novembro, e o vocalista Jon Bon Jovi será convidado no programa "Inside the Actor's Studio" do canal a cabo Bravo, bem como tema de uma exibição na rede da empresa.

A música da banda e seu novo álbum de estúdio "The Circle", que será lançado em 12 de novembro, também serão frequentemente divulgados pela rede e programação a cabo da NBC Universal.

O inusitado acordo dá a NBC Universal acesso exclusivo à banda e sua música durante o primeiro mês do lançamento do álbum, enquanto o Bon Jovi ganha a oportunidade de chegar a uma audiência maior.

A NBC está atualmente atrás entre as quatro maiores emissoras dos Estados Unidos em meio a uma queda na audiência para o setor nos últimos anos.

A banda de Nova Jersey vencedora do Grammy já vendeu mais de 120 milhões de cópias no mundo em suas duas décadas de carreira e foi uma das cinco maiores turnês mundiais em 2008. Mas as vendas de álbuns caírem vertiginosamente nos últimos anos devido aos downloads, pirataria e recessão.

