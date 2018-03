Bon Jovi fará show gratuito em parque de Nova York NOVA YORK (Billboard) - Os roqueiros do Bon Jovi vão fazer um show gratuito no Central Park, em Nova York, no dia 12 de julho, anunciou a banda na segunda-feira. "Tivemos a chance de agendar a turnê mais bem-sucedida do mundo neste ano, com um show gratuito para todo mundo em Nova York", disse o líder Bon Jovi em uma coletiva conjunta com o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, e outras autoridades. "Acabei de viajar o mundo de novo, e Nova York ainda é a melhor cidade do mundo". O show vai acontecer às 20h (horário local) e não vai ser televisionado. Os fãs poderão entrar na área do show a partir das 14h. Os ingressos começam a ser distribuídos em campos de beisebol a partir do dia 2 de julho e em eventos em Nova York. Não serão distribuídos mais de 60 mil ingressos, numa tentativa de manter a segurança e a qualidade da grama, disse Bloomberg. "Nosso interesse é manter o parque aberto e garantir a proteção do investimento público", disse o prefeito. A turnê "Lost Highway" termina nos dias 14 e 15 de julho, no Madison Square Garden, em Nova York.