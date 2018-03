Bon Jovi envia mensagem de solidariedade a iranianos

DETROIT (Billboard) - Uma nova versão de "Stand By Me", de Ben E. King, com Jon Bon Jovi fazendo um dueto em persa com o cantor iraniano exilado Andy Madadian, está circulando na Internet em forma de vídeo.

O co-produtor da faixa, Don Was, disse que a intenção do vídeo é transmitir "uma mensagem musical de solidariedade mundial" ao povo iraniano, na esteira da recente eleição presidencial contestada no Irã.

Was disse à Billboard.com que a sessão de gravação, que aconteceu na quarta-feira passada em Los Angeles, foi inspirada por uma conversa que ele teve com Madadian sobre "se havia alguma coisa que pudéssemos fazer para enviar uma pequena mensagem de solidariedade, recordando os anos 1960 e acreditando que a música pode transformar as coisas".

Quando eles chegaram ao estúdio para gravar a canção, encontraram Bon Jovi, o guitarrista Richie Sambora e John Shanks, que está produzindo o próximo álbum deles, sentados do lado de fora, almoçando.

"Eles perguntaram o que estávamos fazendo, eu contei a eles, e Jon falou: 'Olha, cara, se vocês fizerem agora mesmo, nós podemos fazer com vocês'", afirmou Was. "Então foi o que fizemos."

Madadian - que vive nos Estados Unidos desde a revolução iraniana de 1979 - e Bon Jovi fazem um dueto na canção. Os dois cantam o primeiro verso em persa. Sambora faz um solo de guitarra, com Was no baixo, Patrick Leonard no teclado e Jeff Rothchild na bateria.

"Editamos, e o vídeo é a sessão de gravação", disse Was. "Levou umas quatro horas e deu tudo certo." O vídeo, que mostra imagens em vídeo e fotos da sessão, foi colocado na parte de Was do My Damn Channel (http://www.mydamnchannel.com) no sábado e rapidamente disseminado via MySpace, Facebook, Twitter e outros sites. No final do vídeo, Madadian e Bon Jovi ficam lado a lado, com o último segurando um cartaz que diz "somos um só" em persa.

"Não está à venda", disse Was. "Nem sequer pretendíamos que entrasse para as paradas Billboard, que fosse um disco de sucesso ou saísse em CD. A intenção é que seja descarregado e compartilhado pelo povo iraniano. A ideia foi entrar no Irã e dizer aos iranianos que devem seguir adiante, que 'o mundo está atento e que nós estamos com vocês'".