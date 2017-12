Bon Jovi é confirmado para abertura do Rock In Rio Lisboa

A banda de rock norte-americana Bon Jovi foi confirmada como atração principal na abertura da segunda noite do palco Mundo, no Rock In Rio Lisboa, em 31 de maio, segundo informações do site oficial do grupo. Nesta edição do evento, idealizado pelo brasileiro Roberto Medina, as apresentações acontecerão simultaneamente em Lisboa - entre 30 maio a 6 de julho - e Madri, em 27 e 28 de junho e nos dias 4, 5 e 6 de julho. Veja também: Carlinhos Brown e Alanis são confirmados no Rock In Rio Madri Como nas edições de 2004 e 2006, em Portugal o festival acontecerá no Parque da Bela Vista. Além do Bon Jovi, deverão passar pelos palcos portugueses atrações como Amy Winehouse, Lenny Kravitz, Metallica e a brasileira Ivete Sangalo. Em Madri, Alanis Morissette e o brasileiro Carlinhos Brown foram confirmados como as novas atrações da edição espanhola, juntando-se a nomes como Shakira, Alejandro Sanz e Franz Ferdinand. A 'Cidade do Rock' foi construída na localidade de Arganda del Rey, perto de Madri, que recebe o evento pela primeira vez. O Rock in Rio aconteceu pela primeira vez no Rio de Janeiro, entre 11 e 20 de janeiro de 1985, num local especialmente construído para receber o evento - um terreno de 250 mil metros quadrados, no bairro de Jacarepaguá, que ficou conhecido como 'Cidade do Rock'. A estrutura contava com o maior palco do mundo já construído, com 5 mil metros quadrados de área. Diante de um público estimado em 150 mil pessoas, na edição de estréia do Rock In Rio apresentaram-se nomes como Queen, Iron Maiden, Whitesnake, AC/DC e Gilberto Gil. O evento ganhou notoriedade por trazer estrelas internacionais à América do Sul, que normalmente não entrava no itinerário de suas turnês. Ainda foram realizadas outras duas edições no Rio, em 1991 e 2001, antes do evento se internacionalizar e não retornar mais aos palcos brasileiros. No Rock in Rio II, que aconteceu em 1991, no Maracanã, Prince, Guns N' Roses, Faith No More e New Kids On The Block eram algumas das estrelas da edição, que ainda contou com apresentações de brasileiros, como Supla e Engenheiros do Hawaí, atraindo um público de 700 mil pessoas em 9 dias de shows. Na última edição no Rio, de 2001, Oasis, Silverchair e Guns N' Roses dividiram as atenções com astros pop como Britney Spears e Sandy e Júnior, que se apresentaram para um público de mais de 250 mil pessoas a cada noite.