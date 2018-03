Bon Jovi compõe novas músicas para coletânea CLEVELAND (Billboard) - Agora que o Bon Jovi terminou sua mais recente turnê internacional, o guitarrista Richie Sambora diz que a banda tem vários outros projetos pela frente. "Estamos filmando um documentário e estamos no processo de mixagem de um DVD ao vivo, feito na turnê 'Lost Highway' do ano passado", disse Sambora ao site da Billboard. "Além disso, acho que queremos lançar uma coletânea no ano que vem. Jon (Bon Jovi) e eu estamos compondo algumas músicas novas para colocar nesta coletânea e nos aquecermos para o próximo disco de inéditas do Bon Jovi". A última coletânea da banda foi "Cross Road", lançada em 1994, com 14 faixas. Sambora espera que o DVD e a coletânea cheguem às lojas no segundo semestre do ano que vem. A turnê "Lost Highway" foi um sucesso de crítica, mas Sambora disse que a banda não necessariamente seguirá o estilo novamente. "Não, nós temos de mudar", disse. "Temos de fazer algo diferente. Eu não sei o que vai ser. Quando nos envolvermos no processo de composição, veremos como será o tipo de música que traremos a vocês e qual será o clima dessas músicas. Você tem de colorir esses espaços com uma boa produção e uma boa música". Fora do Bon Jovi, Sambora tem vários projetos paralelos. Ele se juntou recentemente a B.B King em um show de Chicago e participou de um show do museu do Hall da Fama do Rock 'n Roll, em homenagem ao guitarrista Les Paul. O próprio Bon Jovi pode ser indicado ao Hall da Fama no ano que vem. "Espero que sim", disse Sambora sobre o assunto. "O tempo voa, cara. Mas sim, há rumores. Nossa, isso seria ótimo. É algo que eu quis ter a minha vida inteira. Acho que, se você tem uma carreira na indústria musical, você quer estar no Hall da Fama e no museu do Rock 'n Roll".