Bombeiros rappers lançam clipe e causam polêmica na Suíça Um vídeo que registra imagens de bombeiros do aeroporto internacional de Genebra cantando uma música rap vestidos com seus uniformes de trabalho e em cima das asas de um avião gerou polêmica no país. Parte da opinião pública considerou inadequada a utilização de material de propriedade pública para iniciar algo considerado uma piada de mau gosto por algumas pessoas. A gravação, divulgada recentemente, causou grande impacto entre os internautas suíços e em poucos dias teve mais de 132 mil downloads, segundo indicava hoje o site francês onde o clipe está hospedado (www.wideo.fr). No vídeo, os bombeiros aparecem cantando em gíria, fazendo jogos de palavras sobre o frio das montanhas alpinas e parodiando um videoclipe do grupo rapper francês Fatal Bazooka. Os doze protagonistas do vídeo aparecem com a cabeça coberta por capuzes em cima da asa de um Boeing 737 do aeroporto de Genebra, no interior da mesma aeronave, em uma sala de musculação e a bordo de um carro de bombeiros. O responsável pelo Serviço de Incêndios e Auxílio, Paymond Wichy, defendeu o vídeo assegurando que é importante que "os meninos relaxem", em referência ao estressante trabalho dos bombeiros. No entanto, o presidente do Conselho de Administração do aeroporto de Genebra não viu com bons olhos o fato de os bombeiros usarem o material e as instalações do aeroporto para realizar o vídeo.