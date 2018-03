Bombeiros liberam estádio para show de Roberto Carlos no ES

CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - O Corpo de Bombeiros de Cachoeiro do Itapemirim liberou no final da tarde desta quinta-feira, 16, o Estádio do Sumaré para o show do cantor Roberto Carlos. O estádio estava em obras de reparos desde o último dia 6, quando ruiu parte da arquibancada, e é liberado a dois dias do evento. O local vai receber 12 mil pessoas no domingo (os ingressos para o show esgotaram-se no início desta semana).

Segundo o Secretário de Obras de Cachoeiro, Leandro Moreno, o laudo definitivo de liberação será entregue a representantes da Prefeitura amanhã, às 13 horas, na capital Vitória. Moreno disse que boa parte das arquibancadas foram reconstruídas em regime de urgência, já que o estádio tinha condições ruins para receber grande público.

De acordo com ele, os recursos utilizados na reforma não saíram dos cofres da Prefeitura de Cachoeiro, mas de doações de empresas locais. Apenas a mão de obra foi cedida pela prefeitura. O secretário garantiu que o local agora oferece condições plenas de segurança.

Havia 14 anos que a cidade natal do ‘Rei’ não recebia um show do seu mais ilustre nativo. O filho pródigo à casa torna para cantar uma seleção inédita que reúne sucessos escolhidos em seus 50 anos de carreira, que celebra com uma turnê que passa por 20 cidades brasileiras e depois vai à América Latina e do Norte, culminando com um show no Radio City Music Hall de Nova York em janeiro, parte do projeto ItaúBrasil. O lugar que ele escolheu para iniciar a festa é aquele onde tudo começou, a pacata cidade às margens do Rio Itapemirim.