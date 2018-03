Bob Sinclar e Fatboy Slim vão participar de festival no Rio

O Rio de Janeiro acolherá em março o festival Rio Music Conference, um dos grandes eventos da música eletrônica que, durante cinco dias, reunirá artistas como Bob Sinclar, Fatboy Slim e Axwell, informaram nesta segunda-feira os organizadores.

A 3ª edição do Rio Music Conference será realizada de 4 a 8 de março na Marina da Gloria e tem como um de seus principais destaques a apresentação, no dia 6 de março, do francês Bob Sinclar, que estará acompanhado pelos espanhóis Juanjo Martín e Nalaya e pelos brasileiros Rafael Calvente e Dri Toscano.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pelos dois palcos do festival, o Copacabana Stage e o Ipanema Stage, passarão ainda os DJs Fatboy Slim, Axwell e Armin van Buuren.

O Rio Music Conference contará com um dos principais nomes do deep house (uma mistura de soul e eletrônica), o americano Kaskade, e um dos precursores do techno no Rio de Janeiro, Mauricio Lopes.

Além deles, terá a presença o dinamarquês Trentemoller, do britânico Dave Clarke e uma ampla representação de artistas locais e internacionais.

Entre os dias 2 e 3 de março, será realizada uma feira, que servirá de plataforma para que cerca de 800 empresas musicais e de entretenimento apresentem as últimas novidades do setor.

Em paralelo a esta feira, serão desenvolvidas oficinas, mesas de trabalho e conferências, nas quais se debaterá aspectos artísticos da música eletrônica, se discutirá o uso das novas tecnologias nas misturas musicais e se exporá os desafios que este gênero enfrenta.

Os organizadores do evento calculam a presença de cerca de 20 mil pessoas e um volume de negócio que poderia alcançar os R$ 20 milhões.