Bob Marley ganha placa comemorativa em Londres Uma placa comemorativa em homenagem ao lendário cantor de reggae Bob Marley foi colocada nesta sexta-feira na casa londrina onde ele morou em sua estadia na Inglaterra. A placa foi colocada no número 34 de Ridgmount Gardens do bairro londrino de Candem, o primeiro domicílio do artista ao chegar à capital britânica em 1972. A viúva do músico, Rita Marley, elogiou a iniciativa, promovida pelo prefeito de Londres, Ken Livingstone, e uma organização afro-caribenha, por considerar que embora a música de seu marido seja amada no mundo todo, "ele teve uma afinidade especial com Londres". Mais de 25 anos após sua morte, o cantor jamaicano continua sendo uma das figuras mais importantes do reggae. Robert Nesta Marley, mais conhecido como Bob Marley, nasceu em 6 de fevereiro de 1945 em Nine Mile, uma pequena localidade no norte da Jamaica, em uma família pobre. Em 1963 gravou sua primeira canção, Judge Not, influenciada pela música de Ray Charles, Fats Domino ou Curtis Mayfield. Formou seu primeiro grupo, os Wailin Wailers, junto com Bunny Wailer e Peter Tosh. Bob Marley morreu em 11 de maio de 1981 em Miami e nestes 25 anos sua música e mensagem transformaram ele em um dos músicos mais carismáticos do Terceiro Mundo.