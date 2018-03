Bob Geldof relança canção para ajudar na luta contra o Ebola

O músico e filantropo Bob Geldof, que em 1984 inspirou uma geração de astros do rock a gravar uma canção para angariar fundos para a África, irá fazer o mesmo pela luta contra o Ebola com uma nova versão do sucesso mundial.

Geldof, líder da banda irlandesa de new wave The Boomtown Rats, reuniu o supergrupo Band Aid três décadas atrás para lançar Do They Know It's Christmas? ("Será que Eles Sabem que é Natal?", em tradução livre) e ajudar as pessoas assoladas pela fome na Etiópia. Em uma coletiva em Londres, ele confirmou que a canção será regravada. Entre os novos colaboradores devem estar a boy band One Direction e os cantores Ed Sheeran e Sam Smith, segundo reportagens da mídia britânica.

A canção original, que arrecadou 11 milhões de dólares, contava com alguns dos maiores nomes da época, como Bono, do U2, George Michael e David Bowie, e já foi regravada em 1989 e 2004.

Geldof co-escreveu a composição com Midge Ure, volcalista do Ultravox. Christmas chegou ao topo das paradas em 1984 e vendeu milhões de cópias, cujo lucro foi para a iniciativa de combate à inanição no país africano.

A dupla deu sequência ao esforço em 1985 com o Live Aid, um concerto transatlântico que rendeu estimados 100 milhões de dólares para a Etiópia.