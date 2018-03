Bob Dylan vai lançar mais raridades em outubro Bob Dylan está abrindo seu baú de materiais pela primeira vez em três anos. Sua gravadora anunciou na terça-feira que vai lançar em outubro um álbum múltiplo de materiais gravados mas não lançados da última fase de Dylan, além de faixas gravadas ao vivo. "Tell Tale Signs", o oitavo capítulo da "Bootleg Series" de Dylan, foca os álbuns das duas últimas décadas, desde "Oh Mercy", de 1989, até "Modern Times", de 2006. A Columbia Records vai lançar "Tell Tale Signs" em 7 de outubro, em três formatos: um álbum duplo padrão com 27 canções, uma edição limitada com disco de bônus com outras 12 canções, e uma versão em vinil com quatro LPs que vai incluir tudo do álbum de dois CDs. A maioria das faixas vem das sessões de gravação de "Oh Mercy" e de "Time Out of Mind", de 1997. As seleções do primeiro CD incluem um demo de piano de "Dignity" e duas versões alternativas de "Most of the Time"; do último, uma versão ao vivo de "Cold Irons Bound" gravada durante a apresentação de Dylan no festival Bonnaroo, no Tennessee, em 2004. As sessões de seu álbum de covers folk "World Gone Wrong", de 1993, renderam "32-2- Blues", descrito como a primeira versão lançada por Dylan de uma canção de Robert Johnson. A "Bootleg Series" começou em 1991 com um pacote de três CDs de faixas raras e inéditas, cobrindo 27 anos. O lançamento mais recente, em 2005, foi a trilha sonora do documentário "No Direction Home".