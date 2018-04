Bob Dylan segue no topo das paradas pela 1a vez desde 1970

O 33o álbum de Dylan, "Together Through Life", foi direto para a primeira posição na semana passada, quase 40 anos após a última vez que o cantor liderou as paradas.

O álbum é o sétimo líder de vendas do cantor na Grã-Bretanha e seu primeiro desde "New Morning", lançado em 1970.

"The Fame" de Lady Gaga, listado agora por 17 semanas, recuperou-se para a segunda posição, e "It's Not Me It's You", de Lily Allen, subiu para a terceira.

(Reportagem de Stefano Ambrogi)