Bob Dylan pode participar de show em homenagem a poeta galês

O membro do Parlamento de West Swansea, Geraint Davies, disse que perguntou a Dylan se ele se apresentaria na cidade como parte de uma série de eventos comemorativos no ano que vem.

"Bob Dylan se deu este nome em homenagem a Dylan Thomas. Eu perguntei a Bob Dylan se ele estaria preparado para fazer um show para o centenário em Swansea, para que pudéssemos misturar sua música à poesia de Thomas", disse Davies no Parlamento britânico, na quinta-feira.

"A Sony Music retornou e disse que o sr. Dylan está pensando de forma muito positiva sobre a ideia."

Dylan, 71 anos, nasceu Robert Allen Zimmerman e a razão pela qual adotou este nome enquanto era um jovem cantor folk de Minnesota é debatida há muito tempo pelos fãs.

A teoria mais popular é de que ele de fato escolheu este nome inspirado no poeta galês, apesar de que outros dizem que foi em homenagem a Marshal Matt Dillon, do programa de faroeste "Gunsmoke".

Dylan Thomas, cujo trabalho inclui "Under Milk Wood" e "Do Not Go Gentle Into That Good Night", nasceu em Swansea em 1914 e morreu em Nova York em 1953, devido ao consumo excessivo de álcool.

Bob Dylan ainda faz turnês regularmente e sua gravação mais recente "Tempest", lançada em setembro, foi aclamada pelos críticos.

(Reportagem de Angus MacSwan)