Bob Dylan oferece nova música em seu site

A primeira música do novo álbum de Bob Dylan, Beyond Here Lies Nothin", poderá ser obtida através de download livre e gratuito no site do artista a partir desta segunda, 30, e até amanhã.

A música, pertencente ao novo trabalho do cantor americano - Together Through Life - que será lançado em 28 de abril, estará disponível por apenas 24 horas.

Produzido por Jack Frost, o disco foi gravado no ano passado impulsionado pela composição de uma nova canção, Life Is Hard, para o filme Piaf - Um Hino ao Amor, do diretor francês Olivier Dahan.

Seu trabalho anterior, Modern Times (2006), estreou no número um na lista da Billboard com disco de platina nos Estados Unidos e ficou entre os cinco primeiros lugares nas de outros 22 países.