Bob Dylan lançará álbum com canções de Natal

Os rumores do álbum surgiram primeiro no site da revista Isis, que é dedicada a Dylan. Depois, a revista informou que as músicas foram gravadas no estúdio Jackson Browne, em Santa Monica, na Califórnia, em maio.

David Hidalgo, de Los Lobos, que tocou acordeon no último álbum de Dylan, "Together Through Life", é um dos músicos que esteve presente nas sessões, segundo o site.

"É um projeto pessoal do próprio Dylan, mais do que uma ideia imposta pela sua gravadora", informou a Isis.

A revista Billboard disse que confirmou a existência do álbum. Há outras músicas no disco, "Must Be Santa" e "I'll be Home for Christmas", publicou.

Dylan era originalmente judeu e se converteu em cristão entre 1979-1981, lançando três álbuns de temas religiosos.

"Em um primeiro momento pode parecer esquisito, mas eu não acho que Dylan ligue muito para o que seus difamadores poderão pensar disso", disse Scott Marshall, que está escrevendo o livro 'God and Bob Dylan: A Spiritual Life' (Deus e Bob Dylan: Uma Vida Espiritual, na tradução literal), ao site bullypulpit.com.

"Ele nunca renunciou ser judeu ou renunciou à sua experiência com Jesus há mais ou menos três décadas", disse Marshall.

Dylan, agora com 68 anos, está atualmente nos Estados Unidos na chamada "Never Ending Tour" (Turnê Infinita).

A revista britânica Uncut, entretanto, fez graça do projeto, fazendo trocadilhos da época de Natal com as músicas de Dylan como "A Hard Reindeer's A-Gonna Fall", "Sleigh Lady Sleigh" e "Girl From The North Pole Country".