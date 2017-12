Bob Dylan lança em novembro a edição definitiva de 'The Basement Tapes'

Seis discos com um total de 138 canções, várias delas inéditas, das míticas gravações de 1967 com a The Band: os fãs de Bob Dylan vão ter que esperar só até novembro para que o músico lance a versão definitiva de The Basement Tapes.

Com o título The Basement Tapes: The Bootleg Series Vol. 11, o lançamento busca recuperar tudo que Dylan criou e gravou com Robbie Robertson, Rick Danko e o resto da The Band, nos meses de retiro depois de seu acidente de moto em julho de 1966, segundo a página oficial do artista.

Esse encontro entre alguns dos melhores músicos dos anos 1960 suscitou desde então uma grande curiosidade por parte de fãs da música de todo o mundo. Não em vão: Dylan estava em pleno auge criativo, e conhecia os músicos da The Band, já que haviam excursionado juntos.

Isolados e tocando em um sótão, Bob Dylan e The Band gravaram versões de clássicos da música norte-americana e começaram também a compor novas canções, algumas das quais seriam posteriormente grandes êxitos, como I Shall Be Released.

Depois de diversos rumores e da circulação de gravações piratas, em 1975 se editou a primeira edição de The Basement Tapes, com 16 canções. Porém, a suspeita era de que havia muito mais material gravado ou perdido, que é justamente o que agora sai à luz.

Junto à edição completa de seis discos, também será lançada uma versão reduzida do repertório, com 38 músicas em dois álbuns.