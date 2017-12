Bob Dylan inicia no México turnê pela América Latina

O cantor norte-americano Bob Dylan fez na noite de terça-feira, 26, um memorável show na Cidade do México, sua primeira escala em uma turnê que o levará pela América Latina, incluindo Brasil. O cantor, de 66 anos, apresentou-se com sua banda para 9 mil pessoas no Auditório Nacional, na capital mexicana, onde não tocava desde o começo da década de 1990. Dylan, usando uma roupa preta, camisa branca e chapéu cinza, começou com a canção Rainy Day Women #12 & 35, sem dizer nada à platéia. Outro momento de euforia aconteceu quando soaram os primeiros acordes de Things Have Changed, que Dylan compôs para o filme Garotos Incríveis e que lhe valeu o Oscar de melhor canção em 2000, prêmio que acompanha suas apresentações em cima de um amplificador. Ele também tocou Like a Rolling Stone e Blowin' In The Wind, no show de quase duas horas. O músico se apresenta em São Paulo em 5 e 6 de março e no Rio de Janeiro em 8 de março.