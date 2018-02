Bob Dylan faz versão de clássico de Frank Sinatra, ‘Full Moon and Empty Arms’

O músico americano Bob Dylan segue na sua empreitada das possibilidades da internet: meses depois de divulgar o primeiro vídeo oficial de Like a Rolling Stone, agora Dylan publicou, de surpresa, uma versão própria de Full Moon and Empty Arms, canção popularizada por Frank Sinatra nos anos 1940.

Nesta quarta-feira, 14, faz 16 anos que Frank Sinatra morreu em Los Angeles, vítima de um ataque cardíaco.

::: Cultura Estadão nas redes sociais :::

:: Facebook ::

:: Twitter ::

Postada sem qualquer explicação na página oficial de Dylan, a versão traz o folk característico do cantor, e abre possibilidades para um novo álbum ainda este ano, como apontou o porta-voz do músico à revista Rolling Stone.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por enquanto, está confirmada apenas uma turnê internacional de Dylan, que começa em 31 de maio em Tóquio, no Japão, e depois segue para vinte datas confirmadas na Europa. O disco mais recente do autor de Blowing In The Wind é uma edição de luxo do álbum ao vivo The 30th Anniversary Concert Celebration. Seu último trabalho de estúdio é de 2012, Tempest.

Bob Dylan também tem ganhado presença na mídia nas últimas semanas por sua faceta de artista visual, com a exposição The Drawn Blank Series, em Nova York, e também pelo alto valor alcançado por objetos seus em leilões. O manuscrito de Like a Rolling Stone será leiloado em junho, também em Nova York, por um preço estimado entre um e dois milhões de dólares.