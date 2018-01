Bob Dylan fará três shows no Brasil em março

A lenda do rock Bob Dylan vai fazer três shows no Brasil em março, quando trará sua turnê "Never Ending Tour" para a América Latina, informou o website do artista nesta sexta-feira. Veja também: Confira os megashows do ano Dylan tocará no Via Funchal em São Paulo na quarta-feira, 5 de março, e na quinta-feira, dia 6. O Rio de Janeiro o receberá na Rio Arena no sábado, dia 8 de março, de acordo com o site oficial bobdylan.com. A viagem faz parte da turnê pela América Latina, que inclui México, Argentina, Uruguai e Chile. Dylan tocou no Brasil em 1990 e 1998. Famoso por discos clássicos como "Blonde on Blonde" e "Blood on the Tracks", Dylan, de 66 anos, viajou quase constantemente pelos Estados Unidos e pela Europa nos últimos anos em sua turnê. Os últimos três álbuns dele tiveram críticas amplamente favorável. (Reportagem de Angus MacSwan)