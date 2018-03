Sempre em busca de novos caminhos, Bob Dylan está aprendendo a tocar gaita de foles escocesas. O cantor de 70 anos comprou um conjunto do tradicional instrumento em uma viagem a Glasgow, afirma um porta-voz da National Piping Centre.

Dylan teria mandado um representante buscar o instrumento. "Ele sempre quis aprender", declarou o porta-voz. "O som é lindo e, quando bem tocado, algo a ser apreciado".

O músico escolheu equipamentos da marca R.G. Hardie pipes, considerada uma das melhores, além de um pacote para iniciantes com manual de como começar a tocar.

Dylan já mostrou muitas vezes afeição pela cultura escocesa. Citou o poeta Robert Burns como uma grande influência e muitas de suas músicas têm raízes em canções escocesas, incluindo The Times They Are A-Changing. Em Highlands, de 1997, cantou: "Meu coração está nas Highlands não importa por onde vagueie, é lá que estarei quando me chamarem de casa".