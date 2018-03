Bob Dylan e Dr. Dre vão se apresentar no Grammy

Ganhador de dez Grammys, Dylan irá dividir o palco com a banda de folk-rock Avett Brothers e com o grupo britânico de indie folk Mumford & Sons, indicado neste ano ao prêmio de melhor revelação e melhor canção de rock, Little Lion Man.

O repertório de Dylan não foi divulgado. Será a sexta vez em cinco décadas de carreira que o veterano músico, de 69 anos, se apresenta numa cerimônia do Grammy, que ocorre em Los Angeles e é televisionada.

Numa delas, em 1998, quando Dylan ganhou o prêmio de álbum do ano por Time Out of Mind, um homem sem camisa entrou no palco, levando no peito a inscrição "Soy Bomb", e iniciou uma dança errática.

O rapper e produtor Dr. Dre também irá participar da edição deste ano, pela primeira vez. Há dez anos ele não faz uma apresentação ao vivo pela TV, segundo os organizadores.

Há alguns dias, os organizadores já haviam anunciado participações de Mick Jagger e Barbra Streisand no evento de domingo, que deve durar três horas e meia e poderá ser visto pelo YouTube e pelos sites Grammy.com e CBS.com.

(Reportagem de Jill Serjeant)