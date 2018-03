Bob Dylan é acusado de plágio em pinturas

Pinturas feitas pelo cantor americano Bob Dylan e expostas na galeria Gagosian, em Nova York, foram criticadas, nesta quarta-feira, 28, por serem semelhantes a imagens de fotógrafos famosos, como Dmitri Kessel, Henri Cartier-Bresson e Léon Busy. Os quadros fazem parte da mostra sobre o “diário visual” das viagens de Dylan à China, Coreia, Japão e Vietnã.

Um dos críticos do cantor, Michael Gray, disse, em seu blog, o Bob Dylan Encyclopedia, que “o mais impressionante é que Dylan não usou as fotos apenas para se inspirar: ele usou totalmente a composição do fotógrafo, copiou exatamente”.

Fãs do cantor também comentaram, em uma comunidade na internet chamada Expecting Rain, que o quadro "Opium" é praticamente idêntico à fotografia Indochina, tirada em 1915 por Léon Busy.

A exposição conta com 18 pinturas feitas por Dylan e ficará na galeria Gagosian até o próximo dia 22 de outubro.

Quadro "Opium", de Bob Dylan, exposto em Nova York. Foto: Divulgação