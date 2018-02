Bob Dylan é a Pessoa do Ano do Grammy

LOS ANGELES - Bob Dylan será homenageado como a Pessoa do Ano em 2015 pelo MusiCares, fundação da Academia Nacional de Gravação dos EUA.

A novidade foi divulgada nesta terça-feira. Dez vezes ganhador do Grammy, Dylan receberá a honra no dia 6 de fevereiro de 2015, dois dias antes da entrega do Grammy.

Entre os artistas que irão apresentar versões de músicas do cantor e compositor estão Norah Jones, Neil Young, Willie Nelson, Crosby, Stills e Nash, Eddie Vedder e Jach White. O evento anual é realizado para arrecadar fundos para a instituição de caridade.

Dylan, que tem 73 anos, ajudou a reescrever o DNA do rock'n'roll com uma série de clássicos como Blowin' In The Wind e The Times They Are A-Changin'.

Homenagens recentes da mesma instituição incluem Neil Young, Carol King, Bruce Springsteen e Paul McCartney.