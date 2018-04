Bob Dylan cede direitos autorais de disco natalino ao PMA

O cantor americano Bob Dylan cedeu os direitos autorais de seu disco natalino ao Programa Mundial de Alimentos (PMA) para ajudar as crianças que vivem em regiões que sofrem com a fome, informou nesta quinta-feira, 24, o organismo. A receita procedente dos direitos autorais de "Christmas in the Heart", servirão para ajudar a combater esse problema, que afeta 108 milhões de pessoas no mundo.

"A generosidade de Bob Dylan para ajudar o PMA a alimentar os famintos não pode chegar em um momento melhor", disse a diretora-executiva do órgão, Josette Sheeran, mediante um comunicado à imprensa nas Nações Unidas.

A crise financeira internacional e o aumento dos preços dos alimentos aumentaram o número de crianças no mundo em situação de pobreza e, portanto, com problemas para obter alimentos. "O número de famintos no mundo, muitos deles crianças, alcançou um patamar historicamente alto, enquanto a assistência alimentícia está em níveis historicamente baixos", acrescentou Sheeran.