Bob Dylan anuncia novo álbum e turnê

Bob Dylan não dá demonstrações de querer diminuir o ritmo aos seus quase 75 anos: nesta segunda-feira, anunciou o lançamento de um novo álbum, juntamente com uma turnê promocional.

O cantor e compositor norte-americano afirmou que seu 37º álbum de estúdio, Fallen Angels, será lançado em 20 de maio, quatro dias antes de seu aniversário, mas não deu informações adicionais.

Ícone da contracultura nos anos 1960, Dylan falou superficialmente de seu próximo álbum ao anunciar sua turnê de verão, em um comentário no Facebook em que mencionou que a compra de dois ingressos dá direito a um CD grátis.

Fallen Angels chega um ano depois do último lançamento, Shadows in the Night, uma coletânea de sucessos antes interpretados por Frank Sinatra. Dylan se manteve vivo e não deu sinal algum de pensar em se aposentar.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Seu álbum de 2012, Tempest, levou alguns fãs a especular - incorretamente - que aquele seria seu último trabalho. As suspeitas se deviam a que a última obra de Shakespeare tem o mesmo título.

Mas o artista se preocupa cada vez mais por preservar seu legado. Na semana passada, anunciou que está vendendo seus arquivos à Universidade de Tulsa (Oklahoma), onde suas anotações e lembranças estarão em exposição perto do museu de um de seus heróis, o cantor de folk Woody Guthrie. A turnê começará em 4 de junho, em Seattle (estado de Washington) e durará dois meses.