Bob Dylan abre turnê latino-americana no Rio de Janeiro

Sem dizer nem um obrigado à plateia, mas parecendo estar se divertindo muito, Bob Dylan fez um show predominantemente de rock'n'roll na abertura de sua turnê pela América Latina, na noite deste domingo no Citibank Hall, no Rio.

Ele abriu a noite com a música costumeira, Leopard-Skin Pill-Box Hat, tocando teclado, às 20h10. O local estava somente com 2/3 de sua capacidade ocupados, provavelmente devido aos altos preços dos ingressos (o mais barato a R$ 500).

Havia também uma espécie de "Estado de sítio" para as câmeras e celulares. Antes do show, advertiram mais de uma vez: "Se fotografar, ele vai embora".

Dylan dançou, batucou nas caixas de som e mostrou-se muito disposto. Estava com a voz mais clara e a dicção mais cristalina que em 2008, seu último show no Brasil. Em Ballad of a Thin Man, sua voz é processada para criar eco. O público, por conta dos lugares vazios, foi para a frente e cantou a plenos pulmões músicas como Like a Rolling Stone e Desolation Row. As exigências do misantropo Dylan incluem uma iluminação de palco que parece à luz de velas, bruxuleante e instável.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre esgares que parecem sorrisos e uma condução impecável de seu repertório, o mito reafirma uma forma artística espetacular. Os seus blues mais vigorosos soam frescos e renovados, como Beyond Here e Tangled up Blues. Desolation Row foi de cortar o coração, interminável oração de deserdados com acento gospel e violentos rasantes de guitarra. Durante Summer Days, ele foi até detrás de uma caixa acústica e tomou um gole de um treco que parecia limonada, meio verde.

Em Simple Twist of Faith, a décima da noite, deu para ver uma gota de suor pingando do chapéu. Ao final, após All Along the Watchtower, o público ficou esperando um bis que não viria. Dylan não bisa, mas aterroriza.