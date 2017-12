Bob Dylan, McCartney e Rolling Stones estarão em megafestival

Os nomes lendários do rock, incluindo Rolling Stones, Paul McCartney e Bob Dylan, foram confirmados para um megafestival histórico, informa o Los Angeles Times nesta segunda-feira.

O jornal afirmou que organizadores do Coachella, o festival de rock que começa nesta sexta-feira, cuidavam dos preparativos para outro evento que acontecerá no mesmo local, no deserto da Califórnia, de 7 a 9 de outubro.

Um representante do Goldenvoice, baseado em Los Angeles e que promove o Coachella, não respondeu a um pedido de comentário.

O Los Angeles Times, citando fontes não identificadas, reportou que o concerto incluiria seis dos maiores nomes de sua geração: Rolling Stones, o ex-beatle Paul McCartney, Bob Dylan, The Who, Neil Young e Rogers Waters, do Pink Floyd.

Todos estes artistas, com exceção do guitarrista de 68 anos Ronnie Wood, pertencem aos anos 70. Eles seguem ativos e provocam fervor na audiência por motivos históricos.

O festival marcará a primeira vez em que Paul e Dylan, contemporâneos que seguiram por direções musicais diferentes, cantam juntos no mesmo local, afirmou.

A revista Billboard também abordou o evento, que promete arrecadar uma enorme quantidade de dinheiro. Os Rolling Stones e Roger Waters ocupam o segundo e terceiro lugar na lista das turnês mais rentáveis da história, atrás apenas do U2.

O Coachella, que acontece dois finais de semana consecutivos sempre em abril, é conhecido pelos nomes de alto nível em sua line-up. No sábado, 16, o Guns N' Roses se apresenta, reunindo-se em sua formação clássica após mais de duas décadas.

Antes do anúncio anual de quem tocará no festival, rumores costumam circular sobre a aparição dos Rolling Stones, apesar de nunca terem tocado no Coachella - resultado, em parte, do altíssimo custo em contratar a banda.

Paul e Roger Waters já tocaram no evento.

O festival que acontecerá em outubro também poderá marcar a última apresentação do The Who, cujos membros anunciaram sua aposentadoria iminente.

O grupo havia programado o fim de sua turnê para o próximo mês, mas já confirmou apresentações em festivais na Europa no mês de junho.