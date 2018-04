BMG assina acordo de exclusividade sobre carreira de Ringo Starr

O cantor e compositor britânico Ringo Starr assinou um acordo "exclusivo de publicação mundial" sobre toda a sua carreira, tanto solo como da época de baterista dos Beatles, com a gravadora BMG, segundo anunciou a empresa nesta terça-feira.

Além dos direitos sobre um catálogo musical de mais de 50 anos, a BGM também terá exclusividade nas novas composições de Ringo. O acordo inclui mais de 150 músicas, entre elas as contribuições como compositor para os Beatles, com destaque para a sua estreia na função em 1968, com Don't Pass Me By.

+++ Ringo Starr é nomeado Cavaleiro do Império Britânico

Outras faixas da famosa banda de Liverpool como What Goes On, Octopus's Garden, Dig it e Maggie Mae, também passam a ser propriedade da gravadora alemã.

Além disso, a BMG fica com a totalidade da carreira solo de Ringo Starr, cujo verdadeiro nome é Richard Starkey, que conta com 19 álbuns de estúdio. It Don't Come Easy, Photograph ou Back Off Boogaloo são só algumas das canções mais conhecidas da trajetória solo do ex-beatle.

O diretor-geral da gravadora, Hartwig Masuch, ressaltou que "Ringo Starr é um artista contemporâneo com uma história incrível" e que a empresa está "excepcionalmente orgulhosa" de ter sido escolhida para "representar o passado e o futuro de suas canções".

+++ Ringo Starr: "Vou continuar enquanto conseguir segurar as baquetas"

O músico agradeceu pelo "entusiasmo" expressado pela BGM ao ter adquirido os direitos de toda a sua carreira.

"Amo fazer música, o processo de composição das canções e juntar músicas antigas e novas. É incrível estar trabalhando com a BGM", expressou.