Blur anuncia novo disco após hiato de 12 anos

Em um restaurante chinês localizado na Chinatown londrina, o quarteto britânico Blur anunciou para o mundo que o grupo, enfim, lançará um novo álbum de estúdio, o primeiro em 12 anos. A revelação foi feita com transmissão ao vivo, pelo Facebook da banda, na manhã desta quinta-feira, 19.

The Magic Whip é nome do álbum que interrompe o hiato do grupo e chegará às lojas em 27 de abril. O último disco, Think Tank, lançado em 2003, não contava com a formação original da banda, já que o guitarrista Graham Coxon decidiu se afastar do grupo para seguir em carreira solo. Com isso, o último álbum no qual os quatro integrantes - Damon Albarn (voz), Coxon (guitarra), Alex James (baixo) e Dave Rowntree (bateria) - participaram efetivamente é 13, datado de 1998.

"A forma como gravamos é a mesma de como começamos. Não era um estúdio chique", contou Albarn, sobre o processo de criação de The Magic Whip em Hong Kong - e, por isso, as referências à cultura chinesa, como na capa do álbum (abaixo) e no vídeo com o primeiro single, Go Out, que pode ser assistido no fim do texto. "Era um pouco claustrofóbico e quente. Nós vamos lá e ficamos e começamos a reunir muitas ideias."

A gravação em Hong Kong, em cinco dias, se deu meses antes da passagem do grupo pelo Brasil, quando o Blur ficou encarregado de encerrar a edição de 2013 do festival Planeta Terra, em São Paulo.

A banda anunciou também que, com o disco, fará uma nova apresentação no High Park, gigantesco parque dentro da área urbana de Londres. A quarta passagem deles por lá está marcada para 20 de junho deste ano.

Após o lançamento de Think Tank e a saída de Coxon, o Blur entrou em hiato. Albarn se estabeleceu como um dos maiores músicos contemporâneo do Reino Unido, com projetos como o Gorillaz. Somente em 2009, o grupo se reuniu para uma nova turnê. Mesmo sem um novo álbum, apenas duas músicas, Under the Westway e The Puritan, o grupo se apresentou no Hyde Park, no gigantesco festival Glastonbury, na cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Londres e saiu em uma turnê mundial. "Ao fim da nossa última turnê eu senti que não havia jeito de nós fazermos um novo show sem um novo disco."

The Magic Whip terá 12 faixas. Veja a lista abaixo:

Lonesome Street

New World Towers

Go Out

Ice Cream Man

Thought I Was A Spaceman

I Broadcast

My Terracotta Heart

There Are Too Many Of Us

Ghost Ship

Pyongyang

Ong Ong

Mirrorball

Ouça Go Out, primeiro single de The Magic Whip: