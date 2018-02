Blondie comemora 40º aniversário com disco novo

Quatro décadas depois da sua estreia, o grupo nova-iorquino Blondie, pioneiro na cena do new wave e do punk nos anos 1970, lançou nesta terça-feira o seu décimo disco de estúdio, Ghosts of Download, para marcar o aniversário de 40 anos.

Ghosts of Download, que tem 13 músicas novas, é parte do pacote de dois discos intitulado Blondie 4(0) Ever, que ainda conta com o disco Deluxe Redux: Greatest Hits.

“Não consigo acreditar”, disse Debbie Harry, a cantora loira e símbolo sexual de 68 anos, sobre a longevidade da banda dona dos sucessos Call Me e Heart of Glass.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Harry fundou a banda com o guitarrista Chris Stein e o baterista Clem Burke em 1975 e emplacou uma série de sucessos, como The Tide Is High e Rapture, que em 1981 foi vista como primeira canção de rap no topo das paradas.

“Com a maioria das nossas coisas não existe nada preconcebido”, declarou Stein, de 64 anos, em uma entrevista. “Sempre seguimos em frente aos pouquinhos. Isso (o novo disco) foi assim também. Acho que existe um lado ‘faça você mesmo’ no Blondie que agrada as pessoas”.

Stein vem trabalhando no projeto desde que o grupo terminou seu penúltimo disco, Panic of Girls, em 2011. Ele disse que o novo disco é mais baseado em computadores que o último, com elementos eletrônicos e de música caribenha.

Ghosts of Download tem uma mistura de música dançante e canções pop. Na primeira música de trabalho, A Rose by Any Name, Harry faz um dueto com Beth Ditto, a vocalista da banda indie Gossip.