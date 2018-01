Blind Guardian toca no Brasil pela terceira vez Com mais de 25 anos de carreira e um som que mistura guitarras pesadas com letras calcadas em conto de fadas e duendes, o Blind Guardian chega ao Brasil pela terceira vez, neste sábado, 17, no Via Funchal. A banda alemã de heavy metal vem divulgar o novo trabalho, o CD A Twist In The Myth, lançado em setembro do ano passado. O fanatismo pelo escritor J.R. Tolkien (de O Senhor dos Anéis) explica a obsessão do grupo pelos temas fantásticos. Há um disco dos alemães, intitulado Nightfall in Middle-Earth, de 1998, que escancara a adoração por Tolkien. Mas o que mais interessa aos fãs é que as letras e os temas estão permeados sempre por guitarras pesadas e pela voz inconfundível do bem-humorado Hansi Kürsch. Vocalista que também já acumulou as funções de baixista, Kürsch conta que o novo álbum traz um Blind Guardian mais maduro. ?Trabalhamos mais a questão dos vocais?, diz ele. De fato, o novo CD traz corais que se misturam às guitarras, formando o clima exato para os temas tratados pelo grupo. Energia brasileira O alemão não esconde a ansiedade de voltar ao Brasil. ?As pessoas daí são completamente loucas. Não são agressivas, elas se divertem, cantam muito com você?, afirmou o vocalista. Disse esperar a mesma energia que encontrou nas outras duas viagens ao País. Sobre música brasileira, Kürsch diz que conhece muito pouco. O Blind Guardian mantém contato com a banda Angra, com quem os alemães fizeram uma bem-sucedida turnê pelo Japão no mês passado. ?Eles são ótimos, uma grande banda. Nos damos muito bem?, disse o vocalista. No encerramento da turnê, em Tokyo, Kürsch chegou a subir ao palco e participar com o Angra da faixa Winds Of Destination. Já no Brasil, as duas bandas também dividiram o palco. Mas desta vez foi no programa de Ronnie Von, na TV Gazeta. Eles estiveram na quinta-feira no programa Todo Seu, onde fizeram uma apresentação semi acústica. Blind Guardian. Via Funchal (6 mil lug.). Rua Funchal, 65, 3089-6999 ou 3897-4456. Sábado, 17, 22h. R$ 120 a R$ 200