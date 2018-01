A banda de metalcore Black Veil Brides faz show em São Paulo neste sábado, 21. O grupo norte-americano apresenta a turnê do seu segundo disco, o recém-lançado Set the World On Fire (2011) no Carioca Club, às 17h. Os ingressos custam R$ 70 e estão sendo vendidos no site http://www.ingressorock.com.br. O grupo passa ainda por Porto Alegre (quarta-feira,18) e Curitiba (sexta-feira, 20).

Formada em 2006, a banda a liderada pelo vocalista Andy Sixx tem dois álbuns de estúdio. Em junho do ano passado lançou Set the World On Fire, produzido por Josh Abraham. Em sua semana de estreia o CD alcançou o 17º lugar no Top 200 da revista Billboard.

O disco de estreia, We Stich These Wounds estreou no Top 40 da publicação e levou a banda se ser indicada ao prêmio de Revelação no Revolver Golden Gods Awards.

O show terá a abertura de I Killed the Simphony, a nova banda da cantora Britt Joyce (ex-vocalista do The Early Strike).

Black Veil Brides - Sábado, 21, às 17h no Carioca Club (R. Cardeal Arcoverde, 2899. Ingressos R$ 70, à venda no http://www.ingressorock.com.br