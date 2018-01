Black Sabbath: som ruim e arena com buracos marcam show em São Paulo

O show do Black Sabbath, realizado na sexta-feira, 11, numa arena improvisada de hangares no Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, despertou a ira de fãs da banda pioneira de heavy metal. Nas redes sociais, internautas reclamaram da má qualidade do som e da escolha do local para a apresentação. "Inacreditável, show do Black Sabbath e Megadeth no Campo de Marte com o som baixo e ruim! Lamentável!", disse o internauta André Luiz.

Alguns internautas também relataram a presença de vários buracos e consideram o local inapropriado. A banda levou 70 mil pessoas ao Campo de Marte e colocou em cena 45 anos de rock frente a uma plateia entusiasmada. A apresentação faz parte da turnê Reunion, que reuniu de volta Ozzy Osbourne, Geezer Butler e Tony Iommi na formação.