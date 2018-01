Black Sabbath faz show derradeiro da banda em Birmingham, no Reino Unido

O Black Sabbath fez a última apresentação da sua carreira nesta sábado, 4, na Arena de Birmingham, no Reino Unido, cidade natal da banda. Ozzy Osbourne, Tony Iommi e Geezer Butler tocaram ao todo 16 músicas. O set foi basicamente o mesmo executado nos shows no Brasil em dezembro do ano passado. As músicas, portanto, ficaram concentradas no quarteto de discos clássicos e definidores da banda: Black Sabbath (1969), Paranoid (1970), Master of Reality (1971) e Vol. 4 (1972).

Setlist

Black Sabbath

Fairies Wear Boots

Under the Sun/Every Day Comes and Goes

After Forever

Into the Void

Snowblind

War Pigs

Behind the Wall of Sleep

N.I.B.

Hand of Doom

Supernaut / Sabbath Bloody Sabbath / Megalomania (Medley)

Rat Salad

Iron Man

Dirty Women

Children of the Grave

Paranoid