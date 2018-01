Black Label toca no aquecimento para Ozzy

O guitarrista de Ozzy Osbourne, Zakk Wylde, parceiro em 90% dos projetos musicais do Príncipe das Trevas há alguns anos, abriu com sua banda própria a noite do metal no Parque Antártica, neste sábado, 5. Com uma guitarra Flying V preta pintada com bolinhas brancas, Wylde e seu grupo, o Black Label Society, que ele mantém desde 1999, iniciaram o barulho mesclando músicas de toda sua carreira, desde que estrearam com Stronger Than Death, em 2000. Eles pareciam realmente emocionados por estarem tocando no País, e Zakk fez o sinal da cruz após o concerto, depois de erguer sua guitarra para o céu como uma oferenda. O show do Korn começou de forma sinfônica há pouco, com o barulho tomando conta aos poucos do estádio. Muitos metaleiros que exageraram na bebida ou em outros aditivos estão sendo conduzidos para fora do estádio pela policia.