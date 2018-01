Black Eyed Peas vem para o Brasil; show em SP será dia 11 Estão confirmadas as datas e cidades que receberão o show da banda Black Eyed Peas no Brasil. A turnê desembarca em Curitiba no dia 5 de novembro e segue para Porto Alegre, no dia 8. No dia 11, a banda se apresenta em São Paulo e no dia 14 em Brasília. O responsável pela vinda do Black Eyed Peas é o evento Planeta Terra (em parceria com a produtora Mondo Entretenimento), que já trouxe Pearl Jam e Jamiroquai. Segundo a organização, o evento deve se tornar anual e trazer sempre nomes de peso. Aproveitando a passagem pelo País, fará shows também em Florianópolis e Belo Horizonte, nos dias 4 e 12 de novembro. A data de início da venda dos ingressos ainda não foi definida.