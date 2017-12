Black Eyed Peas toca na Praia de Ipanema no Réveillon Réveillon no Rio de Janeiro terá direito a show do Black Eyed Peas na Praia de Ipanema. Este será um dos sete palcos que serão montados na cidade para shows durante o Réveillon, segundo informa a prefeitura do Rio. Várias atrações nacionais e internacionais vão se apresentar até as 3 horas da manhã do dia 1.º de janeiro nas praias de Ipanema, Copacabana, Barra da Tijuca, Ilha do Governador, Paquetá, Pedra de Guaratiba, Sepetiba e na praça Santa Emiliana, na Penha. O Black Eyed Peas, a sensação norte-americana de hip-hop levou 20 mil pessoas à Arena Skol, do Anhembi, em São Paulo, no último sábado, na recente turnê Monkey Business pelo País. Eles também se apresentaram em Porto Alegre, Belo Horizonte e Brasília. Faltou o Rio, e agora voltam a convite da prefeitura carioca. Na virada do ano vão se apresentar no Posto 8 de Ipanema, ao lado do músico brasileiro que reside nos Estados Unidos Sergio Mendes. Um dos pontos altos do show em São Paulo foi a música Mas Que Nada, uma parceria do quarteto americano com o músico e produtor brasileiro Sergio Mendes, segundo reportagem de Giovanna Tucci para o Estado. "Os paulistas mostraram ter a música, que integra apenas o CD Timeless, de Mendes, na ponta-da-língua. Foi um momento de grande interação entre o público e o grupo: o BEP cantava as partes em inglês e os fãs os trechos em português", relata.