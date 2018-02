Black Eyed Peas faz show inaugural do Hotel Hard Rock

A banda norte-americana Black Eyed Peas fez na última segunda-feira, 10, um show especial para inaugurar o Hotel Hard Rock, em San Diego, nos Estados Unidos. Antes da apresentação, que ocorreu na cobertura do edifício, a bela cantora Fergie cortou, com uma motosserra, a faixa inaugural do hotel. Associated Press Fergie (centro) canta no topo do Hotel Hard Rock Associated Press Fergie com a motosserra que cortou a faixa inaugural Associated Press A bela Fergie durante o show