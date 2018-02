Black Eyed Peas fará pausa após turnê

SÃO PAULO - Will.i.am, líder do Black Eyed Peas, confirmou na manhã desta quinta-feira, 7, que a banda entrará em um hiato após turnê mundial deste ano.

Contrariando os rumores de que a banda acabaria, Will.i.am garantiu que o quarteto voltará a se reunir. "O BEP fará uma pausa depois de The Beginning... Exatamente como fizemos entre Monkey Business e The E.N.D... Mas isso não quer dizer que nós vamos parar de criar", publicou em sua página no Twitter.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante o tempo entre os discos citados pelo rapper, a musa do grupo, Fergie, se lançou em carreira solo e outros músicos da banda tocaram projetos individuais. Não há informações de que isso irá se repetir.

O grupo pop já tem shows agendados até o final do ano e tocará no Brasil em novembro no festival SWU, em Paulínia, interior de São Paulo. A turnê divulga o álbum The Beginning, lançado no ano passado.