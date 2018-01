Black Eyed Peas em SP: saiba onde adquirir ingressos Foram divulgados, nesta segunda-feira, os novos pontos de venda onde os fãs podem adquirir ingressos para o show do Black Eyed Peas no Anhembi, em São Paulo, que acontece no dia 11 de novembro. De acordo com a organização do Planeta Terra, evento que traz o grupo para o Brasil, as entradas, que inicialmente poderiam ser compradas somente no estádio do Morumbi (Praça Roberto Gomes Pedrosa, sem número), no ginásio do Ibirapuera (R. Manoel da Nóbrega, sem número) e na internet, no site da Ingresso Fácil, serão vendidas agora em mais cinco locais: Estádio do Pacaembu (Praça Charles Miller, s/nº) Estádio Canindé (R. Comendador Nestor Pereira, 33), Pitta Sports (R. Silva Bueno, 1156 - Ipiranga), Parque São Jorge (R. São Jorge, 777 Tatuapé) e Shopping Moto e Aventura (R. Barão de Limeira 71, 2.°andar) Os ingressos - que estão sendo vendidos desde sexta-feira - custam R$ 100 (pista) e R$ 200 (área VIP). A turnê pelo País começa com show em Curitiba, no dia 5 de novembro. No dia 8, a banda segue para Porto Alegre, depois se apresenta em São Paulo, no dia 11, e por último em Brasília, no dia 14. Formado por Will.I.Am, Apl. De.Ap, Taboo e pela cantora Fergie, o Black Eyed Peas traz para o Brasil o show da turnê Monkey Business, mesmo nome do quarto álbum do grupo e que já vendeu mais de 5 milhões de cópias. O grupo lançou o primeiro disco em 1998, mas o sucesso veio com Elephunk (2003). Alguns dos principais hits são Pump it, My Humps e Where is the Love. O responsável pela vinda do Black Eyed Peas é o evento Planeta Terra (em parceria com a produtora Mondo Entretenimento), que já trouxe Pearl Jam e Jamiroquai. Segundo a organização, o evento deve se tornar anual e trazer sempre nomes de peso. Aproveitando a passagem pelo País, fará shows também em Florianópolis e Belo Horizonte, nos dias 4 e 12 de novembro.