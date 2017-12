Black Eyed Peas é premiado no American Music Awards O grupo sensação do hip-hop Black Eyed Peas, que recentemente esteve no Brasil, foi o grande vencedor do American Music Awards. O quarteto formado por will.i.am, apl.de. ap, Taboo e Fergie foi premiado nas três categorias em que recebeu indicações: melhor grupo de rap/hip-hop, melhor álbum de rap/hip-hop, por Monkey Business, e melhor grupo de soul/R&B. O evento, transmitido pela rede ABC, aconteceu na terça-feira, no auditório Shrine, em Los Angeles, e teve como mestre-de-cerimônias Jimmy Kimmel. A banda de rock Red Hot Chili Peppers e os cantores Kelly Clarkson, Mary J. Blige e Rascal Flatts levaram para casa dois prêmios cada. O Red Hot, favorito na categoria artista alternativo e melhor banda de pop/rock não pôde comparecer à cerimônia de premiação, mas agradeceu, via satélite, em Londres, "o povo americano". Muitos críticos consideram Stadium Arcadium o melhor de todos os discos lançados pelo grupo. Kelly Clarkson venceu na categoria melhor artista pop/rock feminina e melhor artista contemporâneo. Rascal Flatts foi eleito o melhor grupo country e, através de votação popular, venceu na categoria melhor música para celular. Mary J. Blige ganhou na categoria melhor álbum de R&B e blues por The Breakthrough. Quem entregou o prêmio à cantora foi a pop star Britney Spears, que surpreendeu a todos por aparecer loiríssima, com cabelos longos, e usando um vestido curto, na altura do joelho. Em suas aparições este ano, Britney, que atualmente enfrenta processo de divórcio do rapper Kevin Federline, mostrou aparente "descuido" com o visual. O ator e cantor Jamie Foxx foi escolhido o melhor artista soul/R&B e interpretou a canção Wish U Were Here de seu CD Unpredictable, lançado em 2005. Já o cantor Nickelback levou para casa o troféu de melhor álbum de pop/rock por All the Right Reasons. Mais prêmios O rapper Eminem ficou com o prêmio de melhor artista de rap/hip-hop, o troféu de melhor artista de pop/rock foi para o cantor Sean Paul e Shakira venceu na categoria melhor artista latina. Foram homenageados com os prêmios de melhor artista feminina e melhor artista masculino Faith Hill e Toby Keith, respectivamente. Tim McGraw venceu na categoria melhor álbum por Greatest Hits - Volume 2. A cantora country Carrie Underwood, vencedora de uma das edições do reality show American Idol foi considerada a artista revelação. Beyonce inaugurou as apresentações da noite cantando seu single Irreplaceable . Outras atrações foram Gwen Stefani, que cantou Wind It UpThe Sweet Escape, o rapper Jaz-Z com Show Me What You Got, Nelly Furtado, Lionel Ritchie, Snoop Dog e Barry Manilow.