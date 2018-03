Black Eyed Peas e Miley Cyrus se destacam na parada musical

A música "The Climb", da estrela de "Hannah Montana" Miley Cyrus, subiu dois lugares, para o número 8. A música "Hoedown Throwdown", também do filme, saltou 34 lugares para o número 28. "Crazier", do ator coadjuvante Taylor Swift, subiu 31 lugares, para o número 38.

"Butterfly Fly Away", de Miley Cyrus, e seu pai, Billy Ray Cyrus, estreou no número 72. "Let's Get Crazy" reingressou na lista no número 75, e "You'll Always Find Your Way Back Home" subiu nove posições, para o número 88. As duas canções são de autoria do alter ego de Miley, Hannah Montana. O álbum da trilha sonora saltou três lugares para o número 2 da Billboard 200, publicado na quarta-feira.

Depois do Black Eyed Peas, o topo da fila do Hot 100 mal foi modificado com "Poker Face", de Lady GaGa, permanecendo no número 2; "Right Round" de Flo Rida, no número 3; "Kiss Me Thru The Phone", de Soulja Boy Tell'em Featuring Sammie, no número 4; "Blame It", de Jamie Foxx, no número 5; "Dead and Gone" deJustin Timberlake, no número 6; "Day 'N' Nite" de Kid Cudi, no número 7; e "You Found Me", de The Fray, no número 9.

"Gives You Hell", do The All-American Rejects, caiu duas posições, para o número 10.

A honra de estreia top foi para "Best Days Of Your Life", de Kellie Pickler, que ingressou no número 50 após aparecer na final do programa "American Idol" de 2006, no episódio de 8 de abril.

