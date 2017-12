Black Eyed Peas e Kings of Leon lideram vendas da iTunes em 2009

"Boom Boom Pow", do grupo Black Eyed Peas, foi a canção mais vendida pela maior varejista de música dos Estados Unidos. "Only by the Night", da banda Kings of Leon, foi o álbum mais vendido e considerado o melhor álbum do ano.

Michael Jackson foi considerado o artista do ano, e Lady Gaga, a melhor artista revelação.

"Crepúsculo" liderou a lista de filmes mais vendidos. Entre os programas de TV, o que mais saiu foi a terceira temporada de "Mad Men". "Stew-Roids", de "Family Guy", foi o primeiro colocado entre os episódios.

O game mais vendido foi "The Sims 3" e o aplicativo mais vendido foi "MobileNavigator North America".

Seguem os dez títulos e aplicativos mais vendidos pela loja iTunes em 2009:

CANÇÕES

1. "Boom Boom Pow," Black Eyed Peas

2. "Right Round," Flo Rida

3. "Poker Face," Lady Gaga

4. "I Gotta Feeling," The Black Eyed Peas

5. "Gives You Hell," The All-American Rejects

6. "Just Dance," Lady Gaga & Colby O'Donis

7. "Party in the U.S.A.," Miley Cyrus

8. "The Climb," Miley Cyrus

9. "Dead and Gone (com Justin Timberlake)," T.I.

10. "Use Somebody," Kings of Leon

ÁLBUNS

1. "Only by the Night," Kings of Leon

2. "Crepúsculo" - trilha sonora

3. "The Fame," Lady Gaga

4. "Fearless," Taylor Swift

5. "Big Whiskey and the GrooGrux King," Dave Matthews Band

6. "The Essential Michael Jackson," Michael Jackson

7. "The Fray," The Fray

8. "The Blueprint 3," Jay-Z

9. "Relapse," Eminem

10. "The E.N.D. (The Energy Never Dies)," Black Eyed Peas

FILMES

1. "Crepúsculo"

2. "Segurando as Pontas"

3. "007 - Quantum of Solace"

4. "A Proposta"

5. "Star Trek"

6. "Pagando Bem, Que Mal Tem?"

7. "X-Men Origens: Wolverine"

8. "Segurança de Shopping"

9. "Up - Altas Aventuras"

10. "Bolt Supercão"