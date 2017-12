Black Eyed Peas é cereja em réveillon de R$ 5 milhões A companhia estatal de turismo do Rio de Janeiro, a Riotur, informou na sexta-feira que o grupo californiano Black Eyed Peas, que fez turnê recente pelo Brasil, é uma das grandes atrações do próximo réveillon carioca. O grupo se apresentará no Posto 8, no bairro de Ipanema. Além de Copacabana e Ipanema, as atrações programadas para os seis palcos espalhados pela cidade, que festejarão a passagem do dia 31, trazem nomes como Toque de Prima, Lecy Brandão, Swing e Simpatia, Pique Novo, Perla e as escolas de samba São Clemente e Imperatriz Leopoldinense. Cerca de 1,3 milhão de pessoas são aguardadas para comemorar o ano-novo nesses pontos, e a prefeitura do Rio está gastando R$ 5 milhões na festa. O bairro de Copacabana, o mais tradicional, estima em cerca de 600 mil turistas o contingente na praia, que terá um grande palco será instalado no canteiro central da Avenida Atlântica, entre as ruas Figueiredo Magalhães e Santa Clara. Trinta e seis torres de som serão espalhadas do Leme ao Posto 6, com 12 caixas em cada uma delas. A festa em Copacabana terá também a Orquestra Tabajara, às 20 h. O show começa às 18 h com DJ. Às 22 h, é a vez da Orquestra Cuba Libre, que fará uma homenagem aos países participantes dos Jogos Pan Americanos de 2007. O cantor Eduardo Dusek faz show às 23h20, e depois começa a contagem regressiva dos fogos.