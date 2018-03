Black Eyed Peas bate recorde na parada americana

O grupo Black Eyed Peas fez história nas listas de músicas mais ouvidas da revista Billboard. Pela 20.ª semana consecutiva, o quarteto encabeça a lista de singles Hot 100 da revista, superando qualquer outro artista.

As canções Boom Boom Pow e I Gotta Feeling estão no topo da lista há 12 e 8 semanas, respectivamente, totalizando 20 semanas do grupo na liderança do ranking da Billboard.

"Há uma parte em mim que quer ser arrogante, mas eu não posso ser arrogante", disse o cantor de 34 anos Will.i.am. "Há uma parte em mim que quer chamar outros iguais e competidores. Eu não quero citar nomes porque eu não sou assim, mas parte de mim quer fazer isso. E estaria errado se eu fizesse isso? Sim, estaria. Eu não sou assim."

Will.i.am diz que ele não sabe como absorver tudo isso. "Tipo, como eu devo absorver tudo isso? Se pessoas como os Beatles, os Rolling Stones e o Michael Jackson tiveram primeiros lugares, mas nós acabamos de quebrar um recorde, como eu devo absorver isso se nós viemos de baixo?"