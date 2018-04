Black Eyed Peas atinge recorde na parada de sucessos dos EUA

O grupo Black Eyed Peas estabeleceu o período mais longo e consecutivo de um dueto ou grupo no número 1 da parada de sucessos nos 51 anos de história da parada Billboard Hot 100.

"I Gotta Felling" alcançou na quinta-feira a 5a semana consecutiva no número 1, após a banda ter ficado 12 semanas no topo com "Boom Boom Pow". As duas músicas são do recente álbum do grupo de hip-hop "The E.N.D.".

O recorde anterior era do Boyz II Men, que ficou 16 semanas seguidas no topo das paradas por duas vezes nos anos 1990.

Depois de "I Gotta Feeling", "Best I Ever Had", de Drake, manteve o 2o lugar, e "Knock You Down", de Keri Hilson, apresentando Kanye West e Ne-Yo, subiu para a 3a posição.

"You Belong With Me", de Taylor Swift, caiu para o número 4, e a música "Use Somebody", do grupo de rock do sul Kings of Leon, subiu do 6o para o 5o lugar.

"Fire Burning", de Sean Kingston, caiu um lugar para o número 6, "Boom Boom Pow", do Peas, caiu uma posição para o 7o lugar, e "Lovegame", de Lady GaGa, da mesma forma caiu um lugar, para o 8o colocado. "Waking Up in Vegas", de Katy Perry, subiu um lugar, para 9o.

"Battlefield", de Jordin Sparks, subiu 15 posições para o 10o lugar, um dia após seu álbum de mesmo nome ter estreado no 7o lugar na Billboard 200, com vendas decepcionantes de apenas 48 mil cópias.

Reuters/Billboard