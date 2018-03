Björk voltará a se apresentar em Israel após 12 anos

A cantora islandesa Björk voltará em julho a Israel, após 12 anos afastada do país, para um único concerto em Tel Aviv, dentro de sua atual turnê mundial. Segundo informações do jornal Yedioth Ahronoth, a apresentação de Björk, que recentemente teve problemas com a China por fazer uma manifestação a favor do Tibete em um show, ocorrerá no próximo 31 de julho. A artista se encontra em turnê de divulgação de seu último álbum, Volta, que passou pelo Brasil em outubro de 2007. "É na turnê que tudo ganha vida", afirmou a cantora, ao explicar que suas atuações ao vivo "são muito melhores que em estúdio". Björk decidiu ainda destinar um euro de cada entrada vendida à organização humanitária Unicef.