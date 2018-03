Björk pode ser banida da China por defender 'Tibete livre'

A cantora islandesa Björk será provavelmente banida da China por tempo indefinido por ter gritado "Tibete livre" ao final de um show realizado na semana passada em Xangai, segundo informou a imprensa de Hong Kong. A imprensa chinesa, controlada pelo governo, censurou a notícia, que foi difundida na China apenas na noite de terça-feira, 4, por uma gravação no site YouTube no qual é possível ouvir Björk gritar "Tibete, Tibete, levanta a tua bandeira". Assista abaixo. "Foi bastante difícil ouvi-la. Um grupo de chineses se aproximou de mim e me perguntou o que ela havia dito", declarou um fã europeu presente no show. A canção que Björk havia acabado de cantar não fazia referência direta ao Tibete mas continha os versos "declara a independência" e "levanta a tua bandeira". "Com a aproximação das Olimpíadas, encorajamos todos a falar do Tibete, e, em geral, dos direitos humanos", comentou Anne Holmes, porta-voz da Free Tibet Campaign, grupo de apoio à libertação do Tibete com sede em Londres. "Björk demonstrou aquilo que uma pessoa corajosa pode fazer", acrescentou Holmes. Os comentários de Björk foram criticados em alguns sites chineses nos quais a cantora foi definida como "'uma bruxa' que não sabe nada de Tibete." Após dedicar a mesma música - Declare Independence - a Kosovo durante um show em Tóquio, em fevereiro, a cantora teve cancelada sua apresentação na cidade de Novi Sad, na Sérvia, marcada para julho. Os promotores justificaram a decisão alegando motivos de segurança.