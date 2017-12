Björk canta pela segunda vez na China em março

A cantora islandesa Björk cantará pela segunda vez na China no dia 2 de março, em Xangai, 12 anos após um pequeno show em Pequim em 1996, confirmou nesta segunda-feira, 25, a empresa organizadora do evento, a Emma Entertainment. Sua atuação no Centro Internacional de Ginástica de Shanghai, para o qual serão postas à venda 3.500 entradas, será o fim de sua viagem pela Ásia, após ter atuado na Nova Zelândia, Austrália, Indonésia, Coréia do Sul e Japão. A estrela pop chinêsa Faye Wong - Wang Fei, em mandarim -, comparada habitualmente com Björk pela similaridade de seu estilo musical, mostrou há um mês seu interesse pelo show da artista em Shanghai, segundo uma rádio local. As entradas para o concerto da cantora islandesa vão custar entre US$ 40 e US$ 220, preços elevados para a maioria dos chineses, mas acessíveis para os jovens de classe média das grandes cidades do país.